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Кравцов заявил о росте престижа учебы в российских колледжах

Кравцов: в России растет престиж учебы в колледжах
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Александр Натрускин/РИА «Новости»

В России растет престиж учебы в колледжах, задача по подготовке кадров для экономики будет выполнена. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

«Престиж среднего профессионального образования растет. В прошлом году его выбрали 62,5% девятых классов, и сейчас будет не меньше», — сказал он во время совещания правительства России, в котором принял участие президент России Владимир Путин.

Кравцов добавил, что поставленная задача по подготовке до 2028 года не менее миллиона рабочих кадров будет выполнена.

Недавно директор по связям с образовательным сообществом семейного образовательного форума «Навигатор поступления» Александр Хвостов отметил, что девятый класс считается поворотным моментом в жизни школьника, ведь именно в этот год он должен решить: продолжить обучение в колледже или остаться в школе и готовиться к поступлению в вуз. Он отметил, что не идти в колледж стоит только если школьник хочет связать свою карьеру с наукой, медициной или другой высокотехнологичной сферой, в которой нельзя работать без высшего образования.

Ранее Мишустин поручил подключить все колледжи к проекту «Профессионалитет».

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