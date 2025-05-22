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В Кабардино-Балкарии ограничили продажу энергетиков ночью

В Кабардино-Балкарии запретят продавать энергетики с 22:00 до 10:00
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Shutterstock/1take1shot

Парламент Кабардино-Балкарии ввел новые ограничения на продажу энергетических и тонизирующих напитков — с 22:00 до 10:00 следующего дня торговля такими напитками в республике теперь официально запрещена. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Нововведение касается безалкогольных энергетиков и направлено на снижение их доступности в ночное время. Исключения возможны только в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.

В регионе действовал лишь запрет на продажу энергетических напитков лишь несовершеннолетним. Новый закон усиливает меры и накладывает дополнительные ограничения: теперь такие напитки нельзя реализовывать на территории медицинских учреждений, учебных заведений, культурных объектов, а также в спортивных комплексах и на объектах, связанных с физической активностью.

Документ уже направили на подпись главе республики Казбеку Кокову. Если он утвердит закон, то изменения вступят в силу уже в ближайшее время.

Местные власти отмечают, что подобные меры направлены на охрану здоровья граждан, особенно молодёжи, и профилактику негативных последствий чрезмерного потребления стимулирующих напитков.

С 1 марта в России запретили продажу энергетиков несовершеннолетним. Если у продавца возникнут сомнения в возрасте покупателя, он обязан попросить документ, например, паспорт. Подчеркивается, что закон позволяет региональным властям регулировать продажи энергетических напитков в регионах, в том числе запрещать их в школах, театрах, больницах и других учреждениях.

Ранее Милонов назвал цель законопроекта о штрафах за продажу энергетиков детям.

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