Путин оценил результаты российских школьников на международных олимпиадах

Результаты российских школьников, принимающих участие в международных олимпиадах, впечатляют. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, передает сайт Кремля.

«Согласен с вами, [министр просвещения РФ] Сергей Сергеевич [Кравцов], в том, что у нас есть все основания поздравить школьников, участников российских команд на международных олимпиадах, принимающих участие, с результатами. Поздравить с результатами и самих школьников, и их наставников. Действительно, это впечатляет», — сказал глава государства.

В январе в правительств РФ сообщили, что страна вошла в пятерку ведущих государств мира по результатам международных олимпиад школьников, прошедших в 2024 году В заявлении отмечалось, что в прошлом году участники российских сборных завоевали на состязаниях 42 награды. Из них 31 медаль — «золотая», девять — «серебряных» и две — «бронзовые».

12 мая российские школьники заработали три золотые и четыре серебряные медали на Азиатской олимпиаде по физике. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов выразил уверенность, что достижения победителей олимпиады вдохновят миллионы школьников по всей стране.

Ранее Путин призвал школьников не брать с него пример.