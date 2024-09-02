Путин призвал школьников не брать с него пример

Президент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговоры о важном» в кызылской школе рассказал школьникам о вреде короткого сна и посоветовал не следовать его «плохому примеру». Видео публикует ТАСС.

Президент признался, что сегодня спал только четыре часа, а обычно спит по шесть. Он рассказал, не может нормально организовать свой рабочий день.

«А ты должен спать нормально, как минимум восемь. У тебя много активностей, и поэтому тебе нужно быть в форме. И мне нужно быть в форме», — ответил Путин на вопрос одного из школьников.

2 сентября президент России посетил республику Тыва впервые за 10 лет. В Кызыле он осмотрел школу №20 имени Героев Отечества, а также провел урок для детей «Разговоры о важном».

До этого телеканал «Россия 1» сообщил, что Путин на этой неделе посетит Монголию и совершит ряд региональных поездок.

Ранее Монголию попросили арестовать Путина по ордеру Международного уголовного суда.