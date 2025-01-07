В кабмине РФ рассказали об успехах школьников на международных олимпиадах

РФ вошла в пятерку ведущих государств мира по результатам международных олимпиад школьников, прошедших в 2024 году. Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров страны.

В заявлении отмечается, что в прошлом году участники российских сборных завоевали на олимпиадах 42 награды. Из них 31 медаль — «золотая», девять — «серебряных» и две — «бронзовые».

Как отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, страна богата талантами. При этом власти принимают меры, чтобы обеспечить высокое качество их подготовки.

Всего в 2024 году российские школьники приняли участие в восьми основных международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. Перед отправкой на соревнования они посещали учебно-тренировочные сборы, организованные на базе ведущих школ и вузов в государстве.

«В РФ активно развивается олимпиадное движение. Так, Всероссийская олимпиада школьников в этом году объединила около семи млн обучающихся», — прокомментировал министр просвещения страны Сергей Кравцов.

Он выразил уверенность, что в будущем российских школьников ждут еще больше побед и свершений.

Ранее в РФ захотели ввести олимпиады школьников по арабскому языку и робототехнике.