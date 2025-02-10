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В России будут судить вора в законе со «стажем» в 30 лет

Прокуратура Московской области направила в суд дело 64-летнего вора в законе
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Shutterstock

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 64-летнего жителя Подмосковья о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным «Ленты.ру», речь идет об авторитете Андрее Беляеве, известном в воровском мире как Хобот. Источник издания в правоохранительных органах уточнил, что он сменил фамилию на Вознесенский.

По версии следствия, в 1995 году обвиняемый был наделен криминальным статусом «вора в законе», который наделяет носящее его лицо безоговорочным авторитетом. Как уточнили в прокуратуре, «вор в законе» чтит, распространяет и сохраняет преступные традиции. Кроме того, он наделен полномочиями по организации и управлению, которые позволяют ему контролировать различные аспекты деятельности преступных организаций в России и обеспечивать их функционирование.

Как указали в прокуратуре, обвиняемый не отказался от своего статуса и продолжает занимать высшее положение в преступной иерархии. Уголовное дело в его отношении направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу.

2 февраля Telegram-канал SHOT сообщал, что в Башкирии был арестован вор в законе из-за драки на пляже. По словам источника, бизнесмена Станислава Куликова обвинили в избиении семьи, которая отдыхала на пляже в Иглинском районе республики.

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