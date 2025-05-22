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В Испании раскрыли подробности убийства экс-советника Януковича

EFE: убийца экс-советника Януковича Портнова выстрелил в него минимум девять раз
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Paul White/AP

Один из напавших на бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова стрелял в него не менее девяти раз, после чего скрылся вместе с двумя сообщниками. Об этом сообщило испанское агентство EFE.

По данным журналистов, нападение произошло вскоре после того, как Портнов отвез своих детей в престижную Американскую школу в Мадриде. Преступники, по предварительной версии, заранее поджидали свою цель. После серии выстрелов злоумышленники скрылись, сейчас их активно разыскивают.

Расследование инцидента ведется под контролем Высшего суда Мадрида. Судья, курирующий дело, по информации источников, распорядился сохранить ход следствия в режиме полной конфиденциальности.

Утром 21 мая в столице Испании неизвестные застрелили Портнова, который в какое-то время, вероятно, консультировал команду президента Украины Владимира Зеленского. Газета El Pais писала, что нападавших было двое или трое.

Посол МИД РФ по особым поручениям Мирошник предположил, что убийство мужчины связано с его прошлым: он мог обладать информацией о Зеленском или его окружении. Экс-депутат Рады Олейник подтвердил, что у Портнова были враги среди украинской элиты. Его постоянно обвиняли в работе на российские спецслужбы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский блогер заявил о наличии у убитого Портнова компромата на Зеленского.

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