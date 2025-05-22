Вице-премьер РФ рассказал о судьбе летнего сезона в Анапе

Летний сезон в Анапе состоится, несмотря на временное закрытие пляжей в городе-курорте. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, передает ТАСС.

По словам зампреда кабмина, власти приняли меры по поддержке бизнеса Анапы и Темрюкского района Краснодарского края.

Ключевой мерой стала отсрочка по уплате страховых и налоговых платежей для местного бизнеса, которые перенесли с февраля-октября на конец года. Решение о ее продлении на 2026 год примут в зависимости от итогов летнего сезона.

Также вице-премьер Чернышенко рассказал, что в Анапе и Темрюкском районе на лето готовится большая событийная программа. Она будет включать гастрономические и спортивные фестивали, посещение виноделен.

До этого стало известно, что мэрия Анапы увеличила требования за ликвидацию последствий после крушения танкеров. Сумма возросла до 545,9 млн рублей. Власти объяснили это продолжающимися работами по ликвидации ущерба от разлива мазута.

Ранее посетителей перестали пускать в природный парк на побережье Анапы.