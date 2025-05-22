Мэрия Анапы увеличила требования за ликвидацию последствий после крушения танкеров

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство мэрии Анапы об увеличении исковых требований за устранение последствий загрязнения от разлива мазута после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» у Керченского пролива в декабре прошлого года. Об этом сообщает ТАСС.

Сумму требований увеличили до 545,9 млн рублей.

Изначально мэрия Анапы рассчитывала взыскать с владельцев танкеров 211 млн рублей. Власти сообщали, что сумма будет повышена, поскольку работы по ликвидации последствий продолжаются.

Ответчиками по делу выступали ООО «Кама шиппинг» (фрахтователь «Волгонефть-212») и ЗАО «Волгатранснефть» (судовладелец «Волгонефть-239»), позднее к ним присоединился судовладелец «Волгонефть-212» ООО «Каматрансойл». 22 мая мэрия Анапы заявила ходатайство об увеличении размера иска.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили нефтепродукты. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море, который после этого начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

Ранее россияне массово отказались от летних туров в Анапу.