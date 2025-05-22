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Мэрия Анапы увеличила требования за ликвидацию последствий после крушения танкеров

Мэрия Анапы увеличила исковые требования за ликвидацию последствий загрязнения
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Telegram-канал Оперативный штаб - Краснодарский край

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство мэрии Анапы об увеличении исковых требований за устранение последствий загрязнения от разлива мазута после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» у Керченского пролива в декабре прошлого года. Об этом сообщает ТАСС.

Сумму требований увеличили до 545,9 млн рублей.

Изначально мэрия Анапы рассчитывала взыскать с владельцев танкеров 211 млн рублей. Власти сообщали, что сумма будет повышена, поскольку работы по ликвидации последствий продолжаются.

Ответчиками по делу выступали ООО «Кама шиппинг» (фрахтователь «Волгонефть-212») и ЗАО «Волгатранснефть» (судовладелец «Волгонефть-239»), позднее к ним присоединился судовладелец «Волгонефть-212» ООО «Каматрансойл». 22 мая мэрия Анапы заявила ходатайство об увеличении размера иска.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили нефтепродукты. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море, который после этого начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

Ранее россияне массово отказались от летних туров в Анапу.

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