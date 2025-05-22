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В кабмине раскрыли число иностранных туристов, посетивших РФ в 2025 году

Чернышенко: около 900 тысяч туристов посетили РФ в I квартале 2025 года
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Пресс-служба Дмитрия Чернышенко

По итогам I квартала 2025 года Россию посетили около 900 тысяч иностранных туристов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания с российским президентом Владимиром Путиным, передает сайт Кремля.

«Треть из них въехали по механизмам электронной визы и группового безвиза», — сказал вице-премьер.

Чернышенко добавил, что также в России ежегодно развивается внутренний туризм. По его словам, в 2024 году число поездок по стране составило 90 млн, что почти на 8% больше, чем годом ранее. При этом к 2030 году правительство хочет добавиться 140 млн туристических поездок, подчеркнул вице-премьер.

17 мая Путин поручил подготовить предложения по развитию в Арктике туристических кластеров и обеспечению их транспортной и иной инфраструктурой. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, а также высшие должностные лица субъектов РФ, территории или части территорий которых входят в состав Арктической зоны.

Ранее в России приняли закон о железнодорожном туризме.

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