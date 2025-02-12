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В России приняли закон о железнодорожном туризме

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о железнодорожном туризме
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alenka2194/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем чтениях закон, закрепляющий понятия, касающиеся железнодорожного туризма, а также наделяющий власти полномочиями формировать рекомендации по маршрутам и туристическим перевозкам. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ вносит изменения в Устав железнодорожного транспорта РФ и закон «Об основах туристской деятельности». Помимо прочего, теперь будут даны определения понятиям «туристский железнодорожный маршрут», «туристский поезд» и «туристские железнодорожные перевозки».

По словам авторов проекта, принятые нормы позволят выработать единое понимание того, что такое туристский ж/д маршрут, а также устранить пробел в правовом регулировании этой сферы.

10 февраля стало известно, куда планируют поехать россияне на период летнего отпуска. Внутренний туризм остается приоритетным направлением. Треть респондентов (30%) планируют поездку в другой город России; 10% — за город, на природу; и 12% — в крупные города (Москва, Санкт-Петербург и т. д.). Зарубежные путешествия также популярны: 18% планируют посетить страны Азии, а 9% — Европу. Российские морские курорты (Сочи, Крым) интересны лишь 2% ответивших.

Ранее глава союза туриндустрии предложил ввести налог на заграничные туры.

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