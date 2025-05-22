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Мужчина, избивший и изнасиловавший двухлетнюю девочку в Чапаевске, получил пожизненное

В Самарской области вынесли приговор насильнику двухлетней девочки
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Телеграм-канал ЧП САМАРА

В Самарской области вынесли приговор 36-летнему мужчине, который жестоко избил и изнасиловал двухлетнюю девочку в Чапаевске. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «в, д, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ. По результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы подсудимый был признан вменяемым. Ему назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима с отбыванием первых шести лет в тюрьме.

Инцидент произошел 11 августа 2024 года в городе Чапаевске. Ранее неоднократно судимый мужчина увидел оставшегося без присмотра ребенка соседей во дворе жилого дома и увел девочку в заброшенное здание, которое располагается рядом. Там он изнасиловал малолетнюю и нанес ей множество травм.

Позже ребенка без сознания доставили на машине скорой помощи в больницу и поместили в реанимацию. Врачи пытались спасти жизнь девочки, однако она не выжила. По словам тети малолетней, у нее были сломаны конечности, разорваны половые органы, а также сломан копчик.

Ранее в Чувашии мужчина надругался над девочкой в подъезде дома.

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