В Петербурге мужчина надругался над дочерью соседей

В Петербурге задержали мужчину, который надругался над школьницей

В Калининском районе Петербурга задержан местный житель по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, потерпевший надругался над школьницей в подъезде дома. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 44-летняя петербурженка. Женщина сообщила, что 56-летний сосед на лестничной клетке в подъезде дома изнасиловал ее 16-летнюю дочь.

Подозреваемый задержан, известно, что он работает водителем погрузчика. Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что дядю заподозрили в изнасиловании девятилетней племянницы в Омской области. Местный житель выпил и на веранде своего дома надругался над девятилетней дочерью брата. Как сообщается, жертва жила по соседству с насильником, который ранее был судим за кражи, причинение вреда здоровью и другие преступления. Возбуждено уголовное дело.

Ранее восьмиклассница забеременела от неизвестного на концерте в Петербурге.