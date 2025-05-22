Редкое золотое кольцо возрастом 2300 лет обнаружено в Иерусалиме, пишет Live Science.

Археологи в ходе раскопок в древнем городе Афек, расположенном на побережье Средиземного моря в центральной части Израиля, обнаружили хорошо сохранившееся золотое кольцо возрастом около 2300 лет. Предполагается, что украшение было спрятано юной невестой во время одного из исторических конфликтов.

Открытие было сделано в слое, датируемом поздним римским или ранневизантийским периодом (III–IV века н.э.). Кольцо имеет простой дизайн — оно гладкое и не украшено драгоценными камнями, однако его материал и сохранность говорят о высоком социальном статусе владельца.

«Кольцо, вероятно, имело глубокую личную значимость для девушки. Оно могло быть подарком от жениха или символом помолвки, который она хотела защитить», — отметила доктор Дебби Цур, руководитель археологической экспедиции.

Украшение сейчас находится на изучении в Израильском антикварном объединении, где специалисты проводят детальный анализ состава металла и возможных аналогов среди других артефактов того же периода.

Ранее кольцо 1938 года, найденное на парковке, вернули внучке владельца.