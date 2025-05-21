Кольцо 1938 года, найденное на парковке, вернули внучке владельца

UPI: американка нашла кольцо 1938 года и вернула его внучке владельца

Жительница Северной Каролины нашла старинное выпускное кольцо и вернула его внучке владельца, пишет UPI.

Лори Рью рассказала, что обнаружила старинное выпускное кольцо Вирджинского политехнического университета образца 1938 года на парковке кафе в городе Уилмингтон. Она заметила блестящий предмет в углу асфальтированной площадки и решила подобрать его.

Вместо того чтобы оставить находку себе или продать, Рью решила попытаться отыскать владельца или его семью. Она призналась, что всегда ценила семейные реликвии и не могла представить, что кто-то может потерять такой значимый предмет.

С помощью увеличительного стекла и небольшого интернет-исследования ей удалось разглядеть имя на внутренней стороне кольца — гравировка «Уоллес Гарст, выпускник Вирджинского политехнического университета 1938 года».

Продолжая поиски, Лори смогла найти внучку Уоллеса Гарста — Лору Стой, которой вернула кольцо. Женщина призналась, что была глубоко тронута жестом незнакомки.

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