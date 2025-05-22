На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд приговорил сооснователя «Право.ру» за организацию побега сына сенатора РФ

Суд Милана приговорил сооснователя «Право.ру» Чиракадзе к трем годам тюрьмы
close
Freepik.com

Суд Милана приговорил сооснователя портала «Право.ру» Дмитрия Чиракадзе к трем годам и двум месяцам лишения свободы по обвинению в организации побега предпринимателя Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии. Об этом сообщило агентство Ansa.

«Для подсудимого, находящегося в тюрьме с июня 2024 года, прокурор Джованни Тарция запросил 5,5 года», — говорится в материале.

Чиракадзе был арестован в июне 2024 года. По данным следствия, сооснователь портала выступил в роли координатора побега Усса из-под домашнего ареста с участием сообщников из стран бывшей Югославии.

Артем Усс — сын российского сенатора и экс-губернатора Красноярского края Александра Усса. В 2022 году бизнесмен был задержан в Италии при попытке вылететь в Турцию и отправлен под домашний арест. Уссом интересовались правоохранительные органы США, где ему грозило пожизненное заключение по обвинению в обходе санкций, в том числе поставках микрочипов из Штатов в РФ. Однако в апреле 2023 года Усс объявил, что находится в России.

Ранее Артем Усс рассказал о побеге из-под ареста в Италии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами