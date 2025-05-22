Суд приговорил сооснователя «Право.ру» за организацию побега сына сенатора РФ

Суд Милана приговорил сооснователя портала «Право.ру» Дмитрия Чиракадзе к трем годам и двум месяцам лишения свободы по обвинению в организации побега предпринимателя Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии. Об этом сообщило агентство Ansa.

«Для подсудимого, находящегося в тюрьме с июня 2024 года, прокурор Джованни Тарция запросил 5,5 года», — говорится в материале.

Чиракадзе был арестован в июне 2024 года. По данным следствия, сооснователь портала выступил в роли координатора побега Усса из-под домашнего ареста с участием сообщников из стран бывшей Югославии.

Артем Усс — сын российского сенатора и экс-губернатора Красноярского края Александра Усса. В 2022 году бизнесмен был задержан в Италии при попытке вылететь в Турцию и отправлен под домашний арест. Уссом интересовались правоохранительные органы США, где ему грозило пожизненное заключение по обвинению в обходе санкций, в том числе поставках микрочипов из Штатов в РФ. Однако в апреле 2023 года Усс объявил, что находится в России.

Ранее Артем Усс рассказал о побеге из-под ареста в Италии.