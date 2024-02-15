Артем Усс рассказал о побеге из-под ареста в Италии

Сын бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса бизнесмен Артем Усс рассказал о своем побеге из-под домашнего ареста в Италии в марте 2023 года. Об этом сообщает РБК.

В письменных ответах, которые Усс передал через адвоката, бизнесмен подчеркнул, что он не герой «бондианы».

По его словам, заявления о том, что его семья оплатила услуги по побегу являются «смехотворными». Усс не стал комментировать домыслы об истинных организаторах или участии государственных спецслужб в его побеге. Он подчеркнул, что об этом публично было сказано достаточно.

5 декабря Госдепартамент Соединенных Штатов объявил награду до $7 млн за информацию о нахождении Артема Усса.

Усс в октябре 2022 года был заочно арестован в России по подозрению в отмывании денежных средств, в США ему грозит пожизненное заключение, его обвиняют в обходе санкций, в том числе поставках микрочипов из США в РФ, и отмывании денег. Усс был задержан в аэропорту Милана при попытке вылететь в Турцию. Позднее ему удалось покинуть Италию, находясь под домашним арестом. 4 апреля Усс объявил, что находится в России. 20 апреля карточка Усса пропала из базы розыска МВД.

Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении Артема Усса.