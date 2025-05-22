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В Роснедрах оценили запасы редких металлов РФ

Роснедра: Россия обеспечена редкими металлами на 100-400 лет
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Виталий Безруких/РИА Новости

Россия обеспечена редкими металлами на срок от 100 до 400 лет. Об этом заявил глава Роснедр Олег Казанов в ходе Невского международного экологического конгресса, передает ТАСС.

«Анализ имеющихся ресурсов очень важен. Если мы его будем распространять за пределы редкоземельных, мы увидим, что большинство редких металлов — такие, как ниобий, такие как тантал, в значительной степени обеспечены. Если нормировать к годовому употреблению российской экономики, это будут цифры 100 лет, 200 лет, 400 лет», — сказал глава агентства.

Казанов добавил, что в то же время есть группы полезных ископаемых, чьи запасы недостаточно обеспечены. По его словам, речь идет о высоколиквидных и дефицитных видах сырья, в частности, марганец, хром и уран.

В апреле в Роснедрах сообщили, что для развития отрасли редкоземельных металлов в России требуется создание ряда крупных производств. Кроме того, необходимо развивать отечественные реагенты — особо чистые кислоты и высокоселективные экстрагенты.

Ранее Белоруссия обратилась к России за помощью в поиске редкоземельных металлов.

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