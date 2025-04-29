В Чувашии мужчина надругался над девочкой в подъезде дома

В Чувашии огласили приговор местному жителю, который напал на девочку в подъезде дома и надругался над ней. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

По данным следствия, инцидент произошел в январе 2025 года. Обвиняемый зашел в подъезд за малолетней девочкой, которая возвращалась домой. Злоумышленник напал на ребенка и изнасиловал.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, приговором суда 56-летнему фигуранту назначено наказание в виде 12,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Краснодаре мужчина заманил к себе ребенка и изнасиловал. Уроженец Брянской области пообещал ребенку показать собаку и под этим предлогом привел домой, где изнасиловал его. Суд приговорил фигуранта к 16 годам лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии особого режима. Помимо этого, в течение десяти лет он не сможет заниматься деятельностью, связанной с детьми. Мужчина также пройдет принудительное лечение у врача-психиатра по месту отбывания наказания.

Ранее полицейские поймали россиянина, который скрывался после изнасилования ребенка более 13 лет.