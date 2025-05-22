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Герой России перечислил украинские регионы, где живут русские люди

Герой России Харлан: в Николаеве и Одессе живут русские люди
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Vasily Fedosenko/Reuters

Одесскую и Николаевскую области Украины, а также подконтрольное украинским властям правобережье Херсонской области населяют русские люди, которым надо помочь «освободиться от влияния западной пропаганды». Об этом заявил главный врач Алешковской ЦРБ, Герой России Владимир Харлан в беседе с ТАСС.

«Очень много надо будет сделать всего, потому что дух этот западный слишком глубоко вошел в людей. Но все-таки Херсонщина, Николаевщина, Одесса — это русские люди», — сказал Харлан, выразив надежду, что «некогда все проснется».

Он добавил, что несмотря на усилия Запада, многие жители юго-восточной части Украины чувствуют себя русскими.

В прошлом году министерство иностранных дел России опубликовало доклад о нарушении прав человека на Украине. Среди прочего в нем утверждалось, что в стране запрещено все русское — язык, культура, образование, печатная продукция, СМИ.

В частности, в образовательных учреждениях страны запрещено изучать предметы на русском языке, а все литературные произведения российских и советских писателей исключены из школьной программы.

В МИД отметили, что все эти нарушения прав человека замалчиваются большинством западных правозащитных механизмов.

30 сентября 2022 года Россия подписала международные договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в свой состав. Эти регионы были включены в статью 65 Конституции Российской Федерации, которая определяет состав субъектов страны.

Ранее генерал и депутат Верховной рады перечислил желающие войти в состав России украинские регионы.

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