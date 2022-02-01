«Ждут российскую армию». Украинский генерал назвал пророссийские регионы Украины

Украинский генерал Михаил Забродский заявил, что ряд юго-восточных регионов Украины хотят присоединиться к России. По его словам, в Харькове, Одессе и других городах Левобережья остается еще много сторонников идеи Новороссии. В 2017 году СКР возбудил против бывшего российского военнослужащего Забродского уголовное дело — по подозрению в военных преступлениях и геноциде в Донбассе.

Многие жители Левобережной Украины хотели бы независимости или воссоединения с Россией. Об этом в эфире телеканала «Еспресо ТВ» заявил генерал-лейтенант ВСУ, народный депутат Верховной рады Михаил Забродский.

Он считает, что жители Левобережья «ждут российскую армию» и не окажут ей сопротивления в случае вторжения.

«Чтобы взять под контроль Украину и диктовать свою политическую волю Киеву или тому режиму, который будет установлен в Киеве, нет необходимости захватывать столицу. (...) Чтобы диктовать Киеву свою волю, достаточно, в принципе, взять под контроль Левобережную Украину», — полагает украинский военный.

По его словам, сюда относятся такие города, как Одесса, Харьков, Херсон и Днепр.

«Имеется в виду та часть населения, которая до сих пор мечтает о какой-то Новороссии, о том, чтобы стать очередной провинцией или войти в состав Южного федерального округа. И это как раз левобережная часть», — сказал украинский генерал.

После этого Россия сможет диктовать Киеву свои условия, создав марионеточное правительство. «Все цели той гибридной кампании, которая началась в 2014 году, были бы достигнуты», — резюмировал Забродский.

В России в отношении Михаила Забродского возбуждено уголовное дело — по статьям 356 и 357 УК РФ (применение запрещённых средств и методов ведения войны и геноцид). Примечательно, что в 1994 году он закончил российскую военную академию им. Можайского в Санкт-Петербурге, а после пять лет служил в Вооруженных силах РФ. В 2014 году командовал 95-й аэромобильной бригадой ВСУ в Донбассе, с ноября 2017 по март 2018 был командующим силами АТО. Имеет звание Героя Украины.

О возможном захвате Россией Харькова говорил 21 января президент Украины Владимир Зеленский. В разговоре с The Washington Post он заявил, что именно этот город станет первым на пути российских войск в случае вторжения.

«Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это осуществимо и может произойти», — сказал глава Украины. Крым, напомним, вошел в состав РФ по итогам референдума.

Кроме того, Зеленский уверен, что на Украине невозможно надолго установить подконтрольное Москве правительство, потому что «люди просто его не примут». По его мнению, большинство украинцев не поддерживает политику президента России Владимира Путина.

25 января Зеленский в своем Instagram заверил, что Харьков никогда не будет захвачен. «И никогда не будет оккупирован! Никогда! Потому что Харьков — это наш город с нашими крутыми людьми», — сказал политик.

31 января министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью LB.ua, что, в отличие от президента страны Владимира Зеленского, он не считает вероятной «оккупацию» страны российскими военными.

«Вы спросили о вероятности. К счастью, могу с уверенностью сказать: такой вероятности нет. Они (власти РФ) точно прорабатывают разные планы вторжения в случае принятия соответствующего политического решения. Поэтому есть вероятность атаки с юга, с моря и с востока. <...> Планы разрабатываются разные. Но я сознательно понимаю, что такой вероятности на сегодня нет», — сказал глава министерства.

Москва все обвинения в подготовке агрессии против Украины отрицает как беспочвенные и безосновательные.

О желании жителей левобережной Украины войти в состав России украинские военные и политики говорят регулярно. В ноябре экс-генерал Геннадий Москаль заявил, что Украине угрожает проект «Новороссия», который ранее предполагал объединение самопровозглашенных республик Донбасса.

«Под угрозой проекта «Новороссия» <…> — Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская области», — считает он.

«Я беру там, где, по данным Российской Федерации, больше пророссийских настроений», — пояснил Москаль.

В 2020 году бывший премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил, что страна приобрела множество территорий только за счет большевиков, которые «новоиспеченные патриоты разбазаривают» ценой десятков тысяч жизней.

«Выучите наизусть! В 1922 году в состав Союза Советских Социалистических Республик Украина вошла без Харькова, без Херсона, без Одессы и Донецка, без Луганска, ну и, конечно, без Крыма. У Украины не было даже Львова», – картинку с такими словами Азаров опубликовал в своем Twitter.

Левобережье было частью России с середины XVII века, оно вошло в состав Русского царства по итогам Переяславской рады 1654 года. В дальнейшем все земли к востоку от Днепра были российскими губерниями.