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В МИД РФ пожаловались на запрет всего русского на Украине

МИД России: на Украине запрещено все русское

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Министерство иностранных дел (МИД) России опубликовало доклад о нарушении прав человека на Украине, в нем среди прочего утверждается, что в стране запрещено все русское. Документ опубликован в Telegram-канале дипломатического ведомства.

«Нацистские подходы Киева в полной мере реализуются в отношении русскоязычного населения Украины. К настоящему моменту в этой стране запрещено все русское (язык, культура, образование, печатная продукция и СМИ)», — говорится в тексте доклада.

В министерстве подчеркнули, что в образовательных учреждениях Украины запрещено изучение предметов на русском языке, все литературные произведения российских и советских авторов исключены из школьных программ, а книги на русском языке изымаются из библиотек.

Однако все эти факты нарушений прав человека замалчиваются большинством западных правозащитных механизмов, сообщает МИД.

До этого Национальный олимпийский комитет Украины разработал протокол поведения спортсменов с атлетами из России на Олимпиаде 2024 года в Париже. Им запретили поздравлять друг друга, делать общие фото, давать общие интервью.

Ранее на Украине заговорившую по-русски женщину выгнали из гостиницы.

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