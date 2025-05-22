Желтый уровень погодной опасности ввели в Московском регионе из-за ожидаемой грозы. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

По словам синоптиков, предупреждение действует в период с 09:00 до 22:00 мск 23 мая.

Специалисты уточнили, что подобный уровень — средний в колористической шкале предупреждений. Он символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия.

В Гидрометцентре отметили, что эта гроза может стать первой в мае 2025 года в столичном регионе.

При этом в ночь на 23 мая воздух в Москве должен прогреться до +9-11°C, в центре города — до +14°C. Днем в конце рабочей недели местами ожидается кратковременный дождь при температуре воздуха до +26°C.

До этого синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве и области в июне. По его словам, она будет комфортной, сильной жары ждать не стоит. Специалист уточнил, что «летний сезон на Русской равнине в среднем ожидается на 1–2 градуса теплее нормы с вероятностью небольшого дефицита осадков в 10–20%».

Ранее жителей Петербурга предупредили о «коварной погоде».