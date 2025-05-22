На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Желтый уровень погодной опасности ввели в Московском регионе

В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы
close
Сергей Булкин

Желтый уровень погодной опасности ввели в Московском регионе из-за ожидаемой грозы. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

По словам синоптиков, предупреждение действует в период с 09:00 до 22:00 мск 23 мая.

Специалисты уточнили, что подобный уровень — средний в колористической шкале предупреждений. Он символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия.

В Гидрометцентре отметили, что эта гроза может стать первой в мае 2025 года в столичном регионе.

При этом в ночь на 23 мая воздух в Москве должен прогреться до +9-11°C, в центре города — до +14°C. Днем в конце рабочей недели местами ожидается кратковременный дождь при температуре воздуха до +26°C.

До этого синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве и области в июне. По его словам, она будет комфортной, сильной жары ждать не стоит. Специалист уточнил, что «летний сезон на Русской равнине в среднем ожидается на 1–2 градуса теплее нормы с вероятностью небольшого дефицита осадков в 10–20%».

Ранее жителей Петербурга предупредили о «коварной погоде».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами