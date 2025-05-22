В Росавиации назвали количество задержанных в Москве рейсов

Росавиация: в аэропортах Москвы на срок более двух часов задержали 37 рейсов

К 12:00 по московскому времени во всех аэропортах Москвы на срок более двух часов задержали 37 рейсов. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

На фотографиях, опубликованных в канале, можно заметить, что люди спокойно ожидают своего отправления, больших скоплений и очередей на снимках не наблюдается.

До этого в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры сообщали, что свыше 160 рейсов задерживаются в трех аэропортах Москвы.

По состоянию на 11:00 по московскому времени в Домодедово задержан 71 рейс,в Шереметьево – 72 рейса, а во Внуково – 19 рейсов. В случае нарушения прав граждане могут обратиться к сотрудникам ведомства по официальному номеру телефона и сообщить о проблеме.

Ограничения на прием и отправку самолетов действовали в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский на фоне атаки беспилотников. На данный момент ограничения на полеты повторно ввели в столичном аэропорту Жуковский и Домодедово.

Ранее Росавиация и Минтранс усилили наблюдение за московскими аэропортами.