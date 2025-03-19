Авиаэксперт Шатилин поддержал предложение по увеличению нормы налета для пилотов

Инициатива Минтранса по увеличению максимальной нормы налета для пилотов и бортпроводников с 80 до 90 часов в месяц — попытка узаконить уже имеющиеся реалии. Об этом «Комсомольской правде» заявил авиаэксперт Илья Шатилин.

Комментируя позицию активистов от авиации, выступивших на страницах «Известий» против увеличения максимальной нормы налета, эксперт отметил, что уже много лет летчикам и стюардессам разрешено летать по 90 часов, просто это формально считается переработкой.

«Подавляющее большинство экипажей летают по максимуму, чтобы больше заработать денег, потому что у них оклад небольшой и зарплата в основном складывается из оплаты за летные часы. То, что сейчас предлагает Минтранс — это просто бюрократическое изменение, все и так столько летают», — пояснил «КП» Илья Шатилин.

По словам эксперта, внедрение инициативы Минтранса приблизит Россию к международным нормативам.

«В Emirates, например, налет более 90 часов в месяц — не верхний порог, а стандарт. Регулярно происходят суточные командировки с большой разницей во времени. А в авиакомпаниях США, Китая, Вьетнама и Казахстана месячным налетам в 100 часов никто не удивляется», — констатировал Шатилин.

Кроме того, он высказал несогласие со словами вице-президента Профсоюза летного состава (ПЛС) России Олега Приходько, заявившего, что изменения могут привести к тому, что у пилотов останется всего один выходной в неделю.

«Многое зависит от продолжительности рейса. На длинных рейсах дополнительные 10 часов летают за день, на коротких (например, Москва — Петербург или Москва — Нижний Новгород) за несколько дней. Но говорить, что у летчиков останется всего один выходной в неделю — опять-таки передергивание фактов», — считает Шатилин.

Он полагает, что ветераны гражданской авиации судят нынешние нововведения по старым шаблонам. Раньше увеличенные экипажи были необходимостью — степень автоматизации и компьютеризации самолетов была ниже, напомнил эксперт.

Сейчас работа пилотов сопровождается всевозможными технологиями и, как показывает зарубежная практика, — без ущерба безопасности, добавил он.

По словам Шатилина, профсоюзы часто неформально работают в качестве рекрутинговых агентств для иностранных авиакомпаний.

Поэтому для профсоюзов выгодны низкие нормы налета, чтобы у летчиков был стимул уезжать за границу работать, предположил он.

Он выразил надежду, что новые меры приведут к росту доходов пилотов и повысят привлекательность профессии пилота.

Ранее известия сообщили, что Минтранс планирует увеличить максимальную норму налета для пилотов и бортпроводников с 80 до 90 часов в месяц. Новые правила могут вступить в силу 1 сентября.