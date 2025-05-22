В СК подтвердили смерть мужчины внутри монумента «Родина-мать зовет!»

В СК заявили, что смерть мужчины в голове Родины-матери не имеет признаков криминала

Смерть мужчины в голове монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде не носит признаков криминального характера. Об этом «Газете.Ru» сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

«По факту смерти мужчины органами СКР организована процессуальная проверка. По предварительным данным, смерть мужчины не носит признаков криминального характера. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сказали там.

О том, что в голове монумента «Родина-мать» было обнаружено тело мужчины, 22 мая сообщил Telegram-канал Baza. Отмечалось, что это был участник экскурсии, которую проводили на территории памятника-ансамбля. Позднее СМИ сообщило, что погибший — 68-летний ректор Московской государственной академии физической культуры, академик РАЕН Николай Чесноков. По данным Baza, причиной смерти мог стать сердечный приступ.

Как писал SHOT, Чесноков приехал на фестиваль вузов физической культуры. Экскурсовод, проводивший экскурсию, находится на допросе — по предварительным данным, ректор попал внутрь монумента без специального пропуска. Telegram-канал утверждает, что смерть наступила из-за оторвавшегося тромба.

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