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Посмертно осужденного за насилие над дочерьми Хачатуряна хотят реабилитировать

ТАСС: защита посмертно осужденного Хачатуряна требует его реабилитации
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mikhail.ierusalimsky/Одноклассники

Адвокат посмертно осужденного за насилие над собственными дочерьми Михаила Хачатуряна требует реабилитировать своего клиента. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что защита Хачатуряна просит Бутырский суд столицы направить материалы в Московский городской суд на пересмотр обвинительного приговора.

«В Бутырский районный суд поступили две апелляционные жалобы, в которых заявители просят Московский городской суд признать обвинительный приговор незаконным и реабилитировать мужчину», — говорится в сообщении.

21 апреля Бутырский районный суд Москвы посмертно признал отца сестер Хачатурян Михаила виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальном насилии в отношении троих дочерей. Уголовное преследование по делу Хачатуряна прекращено в связи с его смертью.

27 июля 2018 года три сестры — Кристина, Ангелина и Мария (им было 19, 18 и 17 лет), «испытывая острую личную неприязнь» к 57-летнему отцу, нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком, от которых он скончался в квартире на Алтуфьевском шоссе. По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми — защита попросила рассмотреть их дело судом присяжных.

Девушки утверждали, что отец применял к ним сексуальное насилие. В 2021 году экспертиза подтвердила правдивость их показаний.

Ранее адвокат Пакулин сообщил, что дело сестер Хачатурян вскоре могут прекратить.

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