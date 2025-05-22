Посмертно осужденного за насилие над дочерьми Хачатуряна хотят реабилитировать

Адвокат посмертно осужденного за насилие над собственными дочерьми Михаила Хачатуряна требует реабилитировать своего клиента. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что защита Хачатуряна просит Бутырский суд столицы направить материалы в Московский городской суд на пересмотр обвинительного приговора.

«В Бутырский районный суд поступили две апелляционные жалобы, в которых заявители просят Московский городской суд признать обвинительный приговор незаконным и реабилитировать мужчину», — говорится в сообщении.

21 апреля Бутырский районный суд Москвы посмертно признал отца сестер Хачатурян Михаила виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальном насилии в отношении троих дочерей. Уголовное преследование по делу Хачатуряна прекращено в связи с его смертью.

27 июля 2018 года три сестры — Кристина, Ангелина и Мария (им было 19, 18 и 17 лет), «испытывая острую личную неприязнь» к 57-летнему отцу, нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком, от которых он скончался в квартире на Алтуфьевском шоссе. По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми — защита попросила рассмотреть их дело судом присяжных.

Девушки утверждали, что отец применял к ним сексуальное насилие. В 2021 году экспертиза подтвердила правдивость их показаний.

Ранее адвокат Пакулин сообщил, что дело сестер Хачатурян вскоре могут прекратить.