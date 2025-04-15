«Отца стараются не вспоминать»: защита сестер Хачатурян рассказала, как сейчас живут девушки

Сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве отца в 2018 году, живут порознь, между собой не общаются и отца стараются не вспоминать. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат девушек Ярослав Пакулин. Он считает, что в этом году дело наконец-то может быть завершено.

«Дело сейчас «на паузе», но мера пресечения — запрет определенных действий — до сих пор в силе. В центре внимания сейчас дело их отца о совершении им насильственных действий в отношении них. В настоящее время судебное следствие окончено, идут прения сторон. Ожидаем, что Бутырский суд в апреле-мае вынесет постановление. Живут они порознь, между собой не общаются в силу наложенных ограничений. Стараются жить обычной жизнью, очень ждут, когда их дело закончится благополучно и справедливо. Весьма вероятно, что 2025 год будет годом его завершения. Насколько мне известно, отца они стараются не вспоминать, с родственниками с его стороны не общаются, так как с их стороны понимания никакого нет: они упорствуют, что Михаил Хачатурян стал жертвой оговора с их стороны», — сказал Пакулин.

Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры — Крестина, Ангелина и Мария (им было 19, 18 и 17 лет), зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми — защита попросила рассмотреть их дело судом присяжных.

Несмотря на то что защита сестер Хачатурян настаивала на необходимой самообороне, Следственный комитет России вменяет им убийство по предварительному сговору. По утверждениям девушек, отец систематически применял к ним сексуальное и психологическое насилие, что и подтолкнуло их на этот шаг.

В августе 2021 года повторная экспертиза подтвердила факт насилия со стороны отца. В сентябре после очередной экспертизы также были выявлены педофильские наклонности Михаила Хачатуряна.

В прошлую пятницу суд попросил признать Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми. Если в итоге его вину установят, действия сестер могут признать необходимой обороной.

Ранее защита сестер Хачатурян допустила сходство их дела с убийством 15-летней школьницей ее отца.