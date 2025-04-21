Адвокат сестер Хачатурян надеется на прекращение уголовного дела и снятие обвинения

Решение суда посмертно признать Михаила Хачатуряна виновным в насилии над тремя дочерьми — большое облегчение для девушек. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат сестер Хачатурян Ярослав Пакулин.

«Теперь вина Михаила Хачатуряна в насилии над дочерьми установлена судом. Как только решение суда вступит в силу, Следственный комитет будет обязан квалифицировать действия девушек как необходимую оборону от преступных действий их отца», — сказал Пакулин.

Он добавил, что защита надеется на полное прекращение уголовного дела со снятием обвинения.

21 апреля Бутырский районный суд Москвы посмертно признал отца сестер Хачатурян Михаила виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальном насилии в отношении троих дочерей. Уголовное преследование по делу Хачатуряна прекращено в связи с его смертью.

27 июля 2018 года три сестры — Кристина, Ангелина и Мария (им было 19, 18 и 17 лет), «испытывая острую личную неприязнь» к 57-летнему отцу, нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком, от которых он скончался в квартире на Алтуфьевском шоссе. По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми — защита попросила рассмотреть их дело судом присяжных.

Защита сестер Хачатурян настаивала на необходимой самообороне, но Следственный комитет России вменял им убийство по предварительному сговору. По утверждениям девушек, отец систематически применял к ним сексуальное и психологическое насилие, что и подтолкнуло их на этот шаг.

В августе 2021 года повторная экспертиза подтвердила факт насилия со стороны отца. В сентябре после очередной экспертизы также были выявлены педофильские наклонности Михаила Хачатуряна.

Ранее адвокат сестер Хачатурян рассказал, что девушки живут порознь и не общаются друг с другом.