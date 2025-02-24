Вора, который избил продавщицу из-за двух журналов, отправили под стражу в Петербурге

В Петербурге арестовали мужчину, который украл два журнала и сломал женщине плечо

В Санкт-Петербурге арестовали вора, который сломал продавщице плечо ради журналов, сообщили в городской прокуратуре.

Днем 22 февраля в супермаркет на Петровской улице в Кронштадте зашел 25-летний мужчина, который взял со стойки два журнала и покинул магазин, не заплатив за товары. Вдогонку за похитителем бросилась 60-летняя кассирша, которая попыталась отнять у него журналы, но злоумышленник повалил ее на асфальт на глазах у прохожих. Они вмешались в происходящее и задержали хулигана, которого затем передали полицейским.

Пострадавшая сотрудница «Магнита» рассказала 78.ru, что злоумышленник трижды приходил в магазин, а его добычей стали детские журналы с игрушками стоимостью по 400 рублей. Преступник сломал ей левое плечо и нанес другие телесные повреждения. Он объяснил свой поступок тем, что вечером собирался почитать «Маленький Зоомагазин» и «Минералы в недрах Земли».

Возбуждено уголовное дело о п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»). Подозреваемого отправили под стражу до 21 апреля.

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