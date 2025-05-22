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Подросток из Москвы ради эксперимента засунул ручку в уретру

Baza: в Москве школьник засунул ручку себе в уретру
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Shutterstock/FOTODOM

Московские врачи спасли молодого человека с ручкой в мочеиспускательном канале. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, 16-летний юноша решил поиграть с ручкой, но в какой-то момент засунул ее в уретру. Инородный предмет вошел на глубину десять сантиметров, и школьник решил не вынимать его самостоятельно.

Юноша попал в больницу, где ему сделали рентген. Чтобы извлечь ручку, врачи дали пациенту наркоз. После этого орган проверили, чтобы исключить какие-либо травмы.

Спустя два дня молодого человека выписали, предварительно рассказав о том, что подобные эксперименты небезопасны.

До этого в Петербурге актера фильмов непристойного характера госпитализировали со съемок. Мужчина сделал укол в половой орган, чтобы лучше выглядеть в кадре, но в место укола попала инфекция, поэтому оно стало гнить.

Молодого человека направили в отделение гнойной хирургии, где медики оказали ему помощь.

Ранее россиянина осудили за фейки и фото полового органа, обвязанного георгиевской лентой.

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