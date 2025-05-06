Порноактера из Петербурга госпитализировали со съемок после укола для члена

Mash: в Петербурге госпитализирован со съемок порноактер после укола для члена

В Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали со съемок порноактера после того, как молодой человек сделал себе укол в член. Об этом сообщает Mash.

Причиной госпитализации 24-летнего россиянина, уточняет Telegram-канал, стала инъекция гиалуроновой кислоты, которая якобы помогает делать половой орган больше и рельефнее. У мужчины начало гнить место укола, поскольку в рану попала инфекция.

Сейчас петербуржец находится в отделении гнойной хирургии одного из медучреждений города. Другие детали его состояния не сообщаются. Также не раскрывается имя пациента.

В ноябре 2024 года российскую порноактрису Лолу Тейлор (настоящее имя — Любовь Бушуева) госпитализировали, поскольку у женщины случился нервный срыв из-за работы. Врачи диагностировали ей расстройство нервной системы. Порнозвезде назначили двухмесячное лечение и постельный режим.

Это была вторая госпитализация Тейлор с подобным диагнозом: в июле того же года Бушуева теряла сознание, в результате которого получила травму головы. Тогда ей впервые поставили диагноз расстройство нервной системы.

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