Переработки негативно сказываются на мозге, предупредили ученые

OEM: работа более 52 часов в неделю меняет мозговые центры эмоций и мышления

Американские ученые из Нью-Йоркского университета выявили тревожную связь между переработками и изменениями в структуре головного мозга. Исследование опубликовано в научном журнале Occupational & Environmental Medicine (OEM).

Сканирование показало, что у людей, работающих более 52 часов в неделю, наблюдаются значительные изменения в областях, отвечающих за эмоциональную регуляцию и когнитивные функции.

Ученые проанализировали данные 110 медицинских работников, среди которых 28% регулярно работали сверхурочно. МРТ-сканирование обнаружило увеличение объема средней лобной извилины на 19% у перерабатывающих сотрудников, изменения в верхней лобной извилине, отвечающей за планирование и принятие решений, а также модификации в островковой доле, связанной с эмоциональной обработкой.

«Эти изменения могут объяснять когнитивные и эмоциональные проблемы, часто наблюдаемые у перегруженных работой людей», — отметили исследователи.

Международная организация труда оценивает, что переутомление становится причиной летальных исходов для более 800 тыс. человек ежегодно.

Хотя ранее было известно о связи переработок с сердечно-сосудистыми заболеваниями и психическими расстройствами, нейробиологические механизмы этих последствий оставались малоизученными.

Ранее ученые назвали самую опасную для мозга профессию.