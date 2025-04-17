Россиянам объяснили, почему переработки не всегда оплачиваются

Остаться после работы, прийти пораньше, выйти в выходной — все это может быть работой сверхурочно. Но не всегда. Вся ли работа больше положенного считается переработкой и должна оплачиваться, когда переработки законны, а когда от них можно отказаться, — об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт в области кадрового делопроизводства UCMS Group Любовь Кестер.

Согласно статье 99 ТК РФ, переработкой, или сверхурочной работой, считается работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени.

«Здесь ключевая фраза «по инициативе работодателя». Он должен издать приказ о привлечении сотрудника к сверхурочной работе. Без этого важного условия работа не будет считаться сверхурочной и по закону не обязана оплачиваться», — отмечает эксперт.

Она рассказала, что сверхурочная работа оплачивается по такой схеме: первые 2 часа — в полуторном размере. Последующие часы и работа в выходные — в двойном размере.

«Важно, что расчет ведется с учетом всех регулярных выплат, вроде фиксированных премий и других надбавок. Например, если в зарплату входит оклад и стабильная премия, переработка рассчитывается исходя из общей суммы. Вместо выплаты работник может выбрать дополнительный отдых — как минимум на то количество часов, которое он переработал. При этом важно помнить, что сотрудникам нельзя перерабатывать более 120 часов в год и более 4 часов за два рабочих дня подряд», — добавила эксперт.

На вопрос о том, кто может отказаться от переработок, эксперт ответила, что любой сотрудник может отказаться от переработки и уйти домой вовремя — с законодательной точки зрения ему ничего за это не будет.

«При этом есть категории работников, которых нельзя привлекать к сверхурочной работе, даже если они на нее согласны. К ним относятся беременные женщины и работники до 18 лет. Другая категория — работники, которых нужно в письменной форме уведомить о праве отказаться от сверхурочной работы. В их числе люди с инвалидностью; женщины с детьми до 3 лет; родители, в одиночку воспитывающие детей до 14 лет; опекуны детей до 14 лет; родители ребенка до 14 лет, если другой родитель работает вахтовым методом, мобилизован или проходит службу по контракту; многодетные родители, у которых три и более детей до 18 лет, а младшему не исполнилось 14 лет; родители детей с инвалидностью», — пояснила эксперт.

А как считаются переработки сотрудников с графиком 2/2, вахтами и другими? Клестер рассказала, что в таких случаях применяется суммированный учет рабочего времени — при нем считают норму рабочих часов не за день или неделю, а за более долгий период: месяц, квартал или год. Если за учетный срок общее число отработанных часов оказывается выше положенного, работодатель обязан оплатить эти часы как сверхурочные — по повышенным тарифам.

Еще одна категория — сотрудники с ненормированным рабочим днем. Если в трудовом договоре работника указано, что у него ненормированный рабочий день, то работодатель вправе просить его задержаться после работы или выйти пораньше без оформления приказа и без письменного согласия сотрудника. Переработки в этом случае не оплачиваются, но взамен сотруднику положен дополнительный оплачиваемый отпуск — минимум три дня в год.

«Главное, что нужно помнить: сверхурочная работа — это не «просто остался поработать». Это четко прописанный в законе процесс с приказом от работодателя и письменным согласием сотрудника. Сотрудник может требовать компенсации за переработки или отказываться от них — закон на его стороне», — подытожила эксперт.

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