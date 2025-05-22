В голове Родины-матери в Волгограде нашли труп

В Волгограде в голове монумента «Родина-мать зовет!» обнаружили мертвого человека. Об этом сообщает ИА «Высота 102».

Инцидент произошел 22 мая. В голове скульптуры на Мамаевом кургане нашли человеческое тело. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

В данный момент решается вопрос о том, как извлечь тело из скульптуры. Информации об обстоятельствах смерти человека не поступало.

Отмечается, что дверь, через которую осуществляется вход внутрь скульптуры, сейчас закрыта. Туристам, желающим попасть внутрь, сообщают, что проход закрыт по техническим причинам.

До этого отчим убил пасынка за отказ делать зарядку, сбросил тело в реку и искал ребенка с волонтерами. Родители мальчика заявили, что тот якобы ушел из дома из-за того, что его отругали за плохое поведение.

Ранее в Подмосковье под окнами многоэтажки нашли тела двоих парней.