«Казалось немыслимым»: в России заявили об истощении лесных ресурсов

В России продлили до 2035 года Стратегию развития лесного комплекса страны, которая направлена на стимулирование лесной промышленности и экспорта. Однако этот документ и предлагаемые в нем основные меры давно устарели, считает вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников. Сейчас в РФ почти истощены лесные ресурсы, заявил он в эфире Общественной Службы Новостей.

Стратегия развития лесного хозяйства должна учитывать текущее положение дел, которое сильно хромает на фоне неэффективного управления лесным фондом в советское время, считает эксперт.

«Мы приближаемся к истощению лесных ресурсов России, которое казалось немыслимым, — подчеркнул он. — Помимо того, что нужно решать задачу исправления ошибок, нужно занимать конструктивную научную позицию, чтобы правильно сохранять и эксплуатировать лесное хозяйство».

Лес отличается тем, что чего можно оперативно срубить, продать и сразу получить плату, чем пользуются недобросовестные люди. Однако все-таки вывозить его непросто – для этого нужен спецтранспорт, который должен контролироваться строже, чем сейчас, уверен Пищальников. Он подчеркнул, что у егерей таких полномочий нет, а итоге одна из самых насущных проблем – это отсутствие контроля за незаконной вырубкой и вывозом леса. Такое действие грозит уголовным наказанием, но не всех это останавливает, заключил эксперт.

До этого в Бурятии возбудили дело из-за незаконной вырубки леса. Участники организованной группы «Черные лесорубы» предстанут перед судом, ущерб от их действий составил 44 млн рублей. В прокуратуре отметили, что фигурантам дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей. Кроме того, подсудимым запретили занимать определенные должности на срок до трех лет.

Ранее дети развели костер и сожгли пять гектаров леса.