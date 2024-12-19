В Бурятии возбудили дело из-за незаконной вырубки леса

Участники организованной группы «Черные лесорубы» предстанут перед судом за незаконную рубку леса на 44 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона в Telegram-канале.

По данным следствия, директор коммерческой организации совместно с представителями администрации Баргузинского района, МФЦ и нотариусом в период с 2021 по 2022 год использовали персональные данные жителей для составления фиктивных распоряжений о выделении им лесосечного фонда для жилищного строительства.

«Оформив на себя от имени этих граждан нотариальные доверенности, предприниматель заключил в лесничестве договоры купли-продажи лесных насаждений и произвел по ним рубки деревьев», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе следствия на имущество сообщников был наложен арест на сумму свыше 33 млн рублей. Им был предъявлен иск о возмещении причиненного вреда.

В прокуратуре отметили, что фигурантам дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей. Кроме того, подсудимым запретили занимать определенные должности на срок до трех лет.

До этого Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела, связанную с незаконной вырубкой леса на подведомственной Министерству обороны территории.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд ужесточил приговор экс-замглавы оперуправления ГУ МЧС.