Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Бурятии возбудили дело из-за незаконной вырубки леса

Прокуратура: в Бурятии возбуждено дело о незаконной рубке леса на 44 млн рублей

close
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Участники организованной группы «Черные лесорубы» предстанут перед судом за незаконную рубку леса на 44 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона в Telegram-канале.

По данным следствия, директор коммерческой организации совместно с представителями администрации Баргузинского района, МФЦ и нотариусом в период с 2021 по 2022 год использовали персональные данные жителей для составления фиктивных распоряжений о выделении им лесосечного фонда для жилищного строительства.

«Оформив на себя от имени этих граждан нотариальные доверенности, предприниматель заключил в лесничестве договоры купли-продажи лесных насаждений и произвел по ним рубки деревьев», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе следствия на имущество сообщников был наложен арест на сумму свыше 33 млн рублей. Им был предъявлен иск о возмещении причиненного вреда.

В прокуратуре отметили, что фигурантам дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей. Кроме того, подсудимым запретили занимать определенные должности на срок до трех лет.

До этого Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела, связанную с незаконной вырубкой леса на подведомственной Министерству обороны территории.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд ужесточил приговор экс-замглавы оперуправления ГУ МЧС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами