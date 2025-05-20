Россиянам пообещали летнюю погоду в ближайшие выходные

Летняя погода ожидается в центре Европейской России на выходных. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Воздух прогреется до +21–26°С, ночью температура не опустится ниже 10°С.

«Если в пятницу температура еще на 1 градус будет выше нормы, то на выходных — уже сразу на 4. Давление повышенное, поэтому много солнца, а ночью тоже не холодно, потому что южный ветер», — сказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что нельзя быть уверенными в сохранении такой погоды до конца месяца.

До этого Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в 2025 году. По его словам, зима и весна в России богаты на погодные аномалии, но такая обстановка в некотором смысле выгодна для сельского хозяйства.

Вильфанд уточнил, что зима выдалась малоснежной, а среднемесячная температура в январе держалась выше нуля. Синоптик уточнил, что такая погода зимой скорее характерна для юга Франции, чем для России.

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