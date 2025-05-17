Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в 2025 году

Вильфанд: майская засуха в 2025 году не грозит Черноземному району

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Комсомольской правде» о погодных аномалиях в 2025 году.

По его словам, зима и весна в России богата на погодные аномалии, но такая обстановка в некотором смысле выгодна для сельского хозяйства.

Вильфанд уточнил, что зима выдалась малоснежной, а среднемесячная температура в январе держалась выше нуля. Синоптик уточнил, что такая погода зимой скорее характерна для юга Франции, чем для России.

Синоптик добавил, что март выдался бесснежным, а в мае выпало около 70% осадков от месячной нормы. В случае, если в Черноземном районе, Ростовской области и Краснодарском крае установилась бы жаркая погода, то тогда возникли бы условия для засухи.

«Солнечные лучи при ясной погоде приводят к обезвоживанию пахотного слоя, вода просто испаряется из верхних 20–30 сантиметров почвы. А сейчас засухи точно не будет. Умеренно прохладная погода с дождями способствует хорошему урожаю зерновых», — сказал Вильфанд.

До этого Вильфанд говорил, что в ближайшие дни в сибирских регионах ожидается жаркая погода с температурами до 30 градусов выше нуля, что связано с перемещением теплых воздушных масс из Азии.

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