На Солнце произошла мощная вспышка

Ученые Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») зафиксировали на Солнце мощную вспышку класса M. Об этом сообщает агентство ТАСС.

По данным специалистов, вспышка M3.2 была зафиксирована в 11:21 мск на краю Солнца — ее длительность составила 13 минут.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили, что вспышка не повлияет на планету Земля. Ученые уточнили, что сейчас вспышки происходят на краю Солнца, и лишь супер-выброс может достичь Земли. Вероятность того, что активная область активизируется к середине недели и начнет влиять на Землю, пока очень мала.

Утром 14 мая на Солнце была зафиксирована мощная вспышка класса M5.3. По данным Института прикладной геофизики, событие было зарегистрировано в 06:25 мск в рентгеновском диапазоне в области солнечных пятен №4087 (координаты N17E68). Продолжительность явления составила 37 минут.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности излучения на пять классов: A, B, C, M и X, где A — самый слабый, X — самый мощный. Каждая следующая буква означает увеличение мощности в 10 раз.

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