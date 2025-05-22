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Задержание готовивших поджог здания Минобороны попало на видео

ФСБ показала видео задержания подростков, готовивших поджог здания Минобороны

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ распространила кадры задержания двух подростков, которые пытались поджечь одно из зданий российского Минобороны в Вышнем Волочке Тверской области.

На видео один из задержанных говорит, что его задержали «за попытку поджога». Также ФСБ показала изготовленные им зажигательные устройства.

Кроме того, российская спецслужба показала видео, которое отправил украинским кураторам другой задержанный. На кадрах подросток показывает свой паспорт, заявляет о готовности вступить в «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) и бороться с российскими властями.

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные спецслужбы, были задержаны сторонники неонацизма 2008 и 2011 годов рождения. По информации ФСБ, они готовили поджог здания по заданию куратора с Украины в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

О задержании подростков в Тверской области стало известно 22 мая. В отношении них возбуждены дела о приготовлении к совершению теракта и об участии в деятельности террористической организации.

Ранее сообщалось о россиянине, который собирал данные об объектах Минобороны по просьбе брата.

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