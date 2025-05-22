На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Платформе «Россия – страна возможностей» исполнилось семь лет

Платформа «Россия – страна возможностей» отметила семилетний юбилей
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Платформе «Россия – страна возможностей» исполнилось семь лет. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу организации.

«‎Миллионам людей платформа помогла поверить в себя, поступить в вуз, найти профессию по душе, обрести единомышленников, построить карьеру, увидеть самые красивые места страны, попасть на госслужбу и не только», — сказано в сообщении.

По словам генерального директора платформы Андрея Бетина, ценность проекта заключается не только в предоставлении возможностей, но и в совместном с участниками создании проектов. Бетин подчеркнул, что многие выпускники проектов становятся инициаторами новых направлений, формируя экосистему развития для всей страны. Платформа активно поддерживает идеи, креатив и стремление работать на благо общества.

Участниками проектов, отметили в пресс-службе, за все время существования организации стали более 25 миллионов человек из разных регионов России и 150 стран мира. В пресс-службе уточнили, в за рубежом не существовало подобной организации, благодаря которой многие люди, вне зависимости от социального статуса, могут стать создателями огромных всероссийских проектов и обрести новые навыки.

Платформа «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента России Владимира Путина.

Ранее Путин заявил о необходимости развивать в России наукоемкие технологии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами