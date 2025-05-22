Платформе «Россия – страна возможностей» исполнилось семь лет. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу организации.

«‎Миллионам людей платформа помогла поверить в себя, поступить в вуз, найти профессию по душе, обрести единомышленников, построить карьеру, увидеть самые красивые места страны, попасть на госслужбу и не только», — сказано в сообщении.

По словам генерального директора платформы Андрея Бетина, ценность проекта заключается не только в предоставлении возможностей, но и в совместном с участниками создании проектов. Бетин подчеркнул, что многие выпускники проектов становятся инициаторами новых направлений, формируя экосистему развития для всей страны. Платформа активно поддерживает идеи, креатив и стремление работать на благо общества.

Участниками проектов, отметили в пресс-службе, за все время существования организации стали более 25 миллионов человек из разных регионов России и 150 стран мира. В пресс-службе уточнили, в за рубежом не существовало подобной организации, благодаря которой многие люди, вне зависимости от социального статуса, могут стать создателями огромных всероссийских проектов и обрести новые навыки.

Платформа «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента России Владимира Путина.

Ранее Путин заявил о необходимости развивать в России наукоемкие технологии.