«Миллиарды жертв»: россиян призвали избегать комаров и льда в жарких странах

Путешествия за рубеж всегда сопряжены с какими-то рисками, но наибольшую опасность в себе таит туризм в южные, жаркие страны. Россияне зачастую не знают, какие именно опасности их там поджидают, и приезжают неподготовленными, отметил заслуженный врач России, известный телеведущий Александр Мясников. В беседе с Общественной Службой Новостей он назвал самым страшным «зверем» в таких странах комара, а источником наиболее тяжелых инфекций – лед в охлаждающих коктейлях.

Мясников призвал не считать поездки в такие страны, как Египет, Алжир, Лаосы, Таиланд или Тунис путешествием «на поле чудес», отметив, что на самом деле у жителей РФ там уходит только на первичную акклиматизацию не менее двух месяцев. Одной из ключевых опасностей врач назвал комаров, подчеркнув, что бегемоты, бродячие собаки, львы и прочие животные не таят в себе столько же угрозы.

«Миллиарды людей — и я не оговорился, именно миллиарды — заболевают малярией в год. Миллионы от нее умирают, — предупредил Мясников. – Так что надо помнить, что комар — это самый страшный зверь, и всегда ходить с длинными рукавами, в длинных брюках и использовать репелленты»,

Кусают комары в основном ночью, поэтому в гостиницах в ночное время суток важно использовать пологи как меру предосторожности, отметил медик.

Не менее серьезной опасностью для туристов в жарких странах является вода, причем даже запечатанные бутылки подчас не гарантируют, что она не заразит человека инфекцией, отметил специалист. Там, например, в Индии бутылки используют повторно, а выяснить точно, какую воду в них наливают, крайне сложно, пояснил он. Поэтому нужно покупать газированную воду, так как это подтверждает, что ее не набрали в «соседней луже», отметил Мясников.

Опасность таит в себе и лед в коктейлях, который могут делать из любой, необязательно кипяченой воды. Даже алкоголь в напитке в этом случае не сумеет обеззаразить напиток – он будет очень опасным, подчеркнул врач.

Также Мясников призвал тщательно мыть руки, овощи, фрукты и есть только хорошо прожаренную пищу, не бросаясь на экзотику. По его словам, лучше избегать соусов на столах в заведениях общепита и в отелях, так как часто они становятся причиной пищевого отравления.

Перед поездкой в другую страну следует подумать о вакцинации от основных заболеваний, в том числе от гепатита А, столбняка и прочих болезней, характерных для конкретного региона, заключил врач.

Напомним, по данным специалистов, самыми опасными для российских туристов являются Египет, Турция и Таиланд – там фиксируется наибольшее число страховых случаев. Чаще всего туристы сталкиваются с болезнями, возникающими в период отпуска, а также с травмами, полученными во время активного или экстремального отдыха — например, при дайвинге, плавании с акулами, подводных погружениях и других развлечениях.

Ранее были названы страны, в которых российские туристы рискуют подхватить малярию.