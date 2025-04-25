Названы страны, в которых российские туристы рискуют подхватить малярию

Врач Агаева: при поездке в страну с малярией нужно сходить к инфекционисту

При планировании отдыха россиянам важно выяснить, является ли страна, в которую они отправляются, местом активного распространения малярии, переносчиками которой являются комары. К ним, например, относятся Индия, Пакистан, Малайзия, страны Африки. Перед поездкой туда нужно предварительно проконсультироваться с инфекционистом, сообщила RT врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева.

Отметим, что от укусов насекомых и обезьян российские туристы страдают наиболее часто – об этом газете «Известия» рассказали в «Т-Страховании». По данным экспертов, на долю первых приходится примерно треть всех обращений по страховому полису в течение последних двух лет. Так, например, медпомощь гражданам РФ оказывалась после укусов клещей, ос, пчел, шершней, клопов и москитов.

Малярию людям передают комары из рода Anopheles, в слюне которых содержатся паразиты из рода Plasmodium. Главный симптом болезни – это лихорадка, которая сопровождается ознобом, потоотделением, головной и мышечной болью, отметила Агаева. По мере развития болезни у заразившегося наблюдается пожелтение склер глаз.

При этом у пациента могут поражаться различные органы, в том числе легкие, головной мозг, почки. Из-за этого часто появляются одышка, нарушение сознания и другие симптомы.

Врач призвала обязательно посетить инфекциониста перед поездкой в страну, где распространена малярия.

«Рекомендуется за две — четыре недели проконсультироваться с врачом-инфекционистом: он может назначить прием профилактических лекарственных средств, которые позволяют снизить риск развития малярии, если планируется поездка в регионы с высоким и средним риском заражения», — пояснила она.

Среди общих мер профилактики заболевания специалист выделила применение москитных сеток в номере, особенно ночью, использование репеллентов, ношение закрытой одежды.

Напомним, гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов подчеркивал, что перед поездкой в экзотическую страну важно выяснить, какие прививки необходимо сделать. К примеру, раньше перед путешествием в Зимбабве советовали вакцинироваться от малярии. Сегодня против этого заболевания достаточно принять таблетки – одну пьют перед посещением потенциально опасного места, вторую во время поездки, а третью через неделю после путешествия.

Ранее россиянина госпитализировали с малярией.