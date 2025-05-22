В РПЦ предложили изменить текст Конституции, чтобы запретить аборты

Необходимо внести изменения в текст Конституции РФ, чтобы правильно трактовать слово «жизнь». Об этом заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) в ходе ПМЮФ-2025, пишут «Ведомости».

Она напомнила, что слово «жизнь» в толковом словаре государственного языка РФ, утвержденном правительством, толкуется как период с начала существования человека, то есть с зачатия. При этом в Конституции России, как указала игумения, слово толкуется иначе — как существование человека с момента его рождения.

«Здесь встает вопрос: что нужно менять — Конституцию или наш словарь?» — сказала представитель РПЦ.

Отвечая на свой же вопрос, игумения Ксения заявила о необходимости корректировки российского законодательства, в том числе основного закона страны. Она объяснила, что это необходимо «в связи с известной темой противостояния абортам и антиабортной тематикой».

19 мая заместитель председателя Госдумы Петр Толстой на ПМЮФ-2025 анонсировал «существенные изменения» Конституции РФ, поскольку большинство мировых практик «не прижилось» в российском законодательстве.

По словам Толстого, Россия на протяжении 30 лет пыталась соответствовать общемировым стандартам. Однако в современном обществе, как отметил депутат, произошли изменения, в том числе после начала СВО. Толстой подчеркнул, что возникла необходимость вместе с запросами людей развивать и законодательство.

Ранее Песков высказался о внесении изменений в Конституцию РФ.