Бессараб ответила автору скандальной идеи лишить бездетных россиян пенсии

Пенсия гарантирована всем россиянам за результаты их труда на протяжении всей жизни. Она не имеет отношения к наличию или отсутствию статуса родителей, подчеркнула член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Так она в беседе с 360.ru отреагировала на идею лишить пенсии бездетных россиян.

Депутат призналась, что ее скандальное заявление возмутило даже с учетом публичного исправления. Она напомнила, что сама природа пенсионного обеспечения не имеет ничего общего с такими выводами.

«Страховая пенсия по старости выплачивается не за то, что человек социально лоялен или не лоялен, хороший отец, мать, брат или сестра. Страховая пенсия по старости выплачивается тем гражданам, которые заработали ее своей трудовой деятельностью», — подчеркнула парламентарий.

Она также напомнила, что размер пенсионных выплат, которые россияне будут получать в старости, напрямую зависят от трудового стажа и индивидуальных коэффициентов – никакие прочие факторы здесь не учитываются.

Напомним, ведущий программы «Соловьев Live» Сергей Мардан в эфире своей авторской передачи предложил отменить пенсии для бездетных россиян, заявив, что тогда в старости смогут прожить только те, кто нарожал себе детей. В Госдуме идею назвали антиконституционной и добавили, что ее возможная реализация ни в коем случае не позволит улучшить демографическую ситуацию. Как в России еще призывали повышать рождаемость, и как на это реагировало общество — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Нилов назвал последствия отмены пенсий бездетным россиянам.