«Радикальное решение»: в Госдуме оценили идею отменить пенсии бездетным россиянам

Если в России примут решение об отмене пенсий бездетным россиянам, то это создаст в обществе тревожную и напряженную обстановку, а демографическую ситуацию при этом не улучшит, убежден председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В беседе с НСН он напомнил, что сегодня право на пенсию имеют все жители страны – даже те, кто всю жизнь не работал официально.

Так депутат прокомментировал идею журналиста Сергея Мардана, призвавшего отменить пенсии для граждан России, которые не имеют детей. Нилов назвал это новой пенсионной системой в радикальной форме, добавив, что не разделяет такие подходы, а рассуждать на такую тему нужно максимально деликатно.

«В Госдуме эти вопросы не обсуждаются, законопроектов нет, — подчеркнул он. – Если лишить пенсий вообще, это создаст только напряжение в обществе. А любая тревожность и неопределенность негативно влияют на демографию. Здесь можно получить обратный эффект».

Сегодня в стране действует солидарная пенсионная система, по которой работодатели регулярно платят взносы за своих сотрудников. Из этих средств в будущем и формируются страховые пенсии вне зависимости от наличия у человека детей. Есть и различные льготы и надбавки – к примеру, для многодетных россиян, для бывших военных и так далее, напомнил Нилов.

Полагаются пенсии по старости и тем гражданам, которые не работали – они получают выплаты в размере не ниже прожиточного минимума. Для социального государства это является нормой, подчеркнул парламентарий.

«Ты можешь ни одного дня не работать, тебе государство будет платить пенсию, но женщинам с 65 лет, мужчинам – с 70 лет», — пояснил Нилов.

Комментируя идею о том, что пожилых россиян должны содержать их дети, депутат отметил, что в большинстве случаев сегодня так и происходит.

Напомним, ведущий программы «Соловьев Live» Сергей Мардан в эфире своей авторской передачи предложил отменить пенсии для бездетных россиян, заявив, что тогда в старости смогут прожить только те, кто нарожал себе детей. По его мнению, подобные меры являются единственным способом повлиять на демографическую ситуацию в России, так как существующие меры стимулирования рождаемости якобы не дают эффекта и требуют радикального пересмотра.

Ранее сообщалось, что 40% россиян работают после выхода на пенсию.