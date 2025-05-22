Появились подробности о подростках, планировавших поджог одного из зданий МО

ФСБ: один из задержанных в Тверской области подростков присягнул на верность РДК

Один из подростков, планировавших поджог одного из зданий Минобороны (МО) в Тверской области, присягнул на верность «‎Русскому Добровольческому Корпусу» (признан в РФ террористической организацией)‎ (РДК). Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ), пишет РИА Новости.

На видео, предоставленном службой, один из подростков говорит, что его задержали «за попытку поджога». На кадрах также видны изготовленные им зажигательные устройства.

Кроме того, правоохранители показали видео, которое отправил украинским кураторам другой задержанный. Он говорит, что готов вступить в РДК, показывает свой паспорт и выражает готовность бороться с российскими властями.

Также задержанный отчитывается кураторам о приготовленных им бутылках с зажигательной смесью.

О задержании подростков в Тверской области стало известно 22 мая. Им 14 и 17 лет, рассказали в ФСБ. В отношении них возбуждены дела о приготовлении к совершению теракта и об участии в деятельности террористической организации. В их телефонах нашли переписку с куратором украинской стороны.

Правоохранители предупредили, что украинские спецслужбы все чаще используют мессенджеры противоправной деятельности.

Ранее из-за угрозы взрыва прервали церемонию вручения призов кинофестиваля.