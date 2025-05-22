Эксперт раскрыл смысл запрета собирать пожертвования на карту

Введение запрета на сбор пожертвований с помощью банковских карт и создание специальных благотворительных счетов для частных сборов – это необходимые меры для борьбы с мошенниками. Сегодня это особенно актуально, так как россиянам сложно отличить злоумышленников от настоящих фондов, объяснил 360.ru директор по информационной безопасности ГК «Элемент», эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

Так он прокомментировал соответствующую инициативу зампреда комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольги Занко. Как она объяснила газете «Известия», сейчас жителям сложно понять, действительно ли были потрачены денежные средства на оказание помощи или кто-то присвоил их. При этом все пожертвования регулируются Гражданским кодексом и законом о благотворительной деятельности, который разрешает их сбор, однако никакой никакой обязательной отчетности нет, что требует корректировки законодательства. В числе прочего парламентарий призвала ввести критерии, которые позволят определить, что дальнейший сбор благотворительных пожертвований физлицом невозможен.

По мнению Дворянского, реализация этой инициативы действительно поможет, так как позволит систематизировать такие сборы.

«Сейчас очень много мошенников, которые используют любые инфоповоды в своих целях, открывают сборы помощи и рекламируют их. Простому человеку достаточно сложно отличить мошенника от реального фонда», — заключил эксперт.

До этого мошенники открыли в Telegram сбор пожертвований от лица народной артистки России Ларисы Долиной. Они запустили бот, который начал писать россиянам, что певица осталась без жилья. Позднее представители звезды опровергли эту информацию и призвали россиян быть бдительнее.

Ранее в российских храмах предложили разместить QR-коды для пожертвований прихожан.