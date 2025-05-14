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В российских храмах предложили разместить QR-коды для пожертвований прихожан

Депутат Иванов предложил ввести QR-коды в храмах для сбора пожертвований
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Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

В храмах Русской православной церкви по всей стране необходимо разместить QR-коды, чтобы прихожанам было удобнее делать пожертвования, считает депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Особенно удобным это будет для молодежи, которая активно использует смартфоны, подчеркнул он в беседе с RT.

Иванов рассказал, что во время посещения храма на Пасху впервые обратил внимание на то, как удобно совершать пожертвования с помощью QR-кодов. По его мнению, такую практику необходимо масштабировать, сделав эту функцию доступной для прихожан по всей стране. Помочь РПЦ в реализации этой инициативы должно Минцифры, отметил депутат.

«Речь не идет о размещении кодов у каждой иконы. Достаточно установить один или несколько кодов на храме или около знаковых святынь, — пояснил он. — Это позволит прихожанам быстро и удобно сделать пожертвование, не создавая очередей и не отвлекая священнослужителей.

Введение такой практики сделает более прозрачным сам процесс внесения пожертвований, так как появится возможность отслеживать поступление средств в пользу храма, распределять их на необходимые нужды, действуя при этом открыто — это необходимо, когда речь идет о благотворительности, подчеркнул автор инициативы.

Напомним, до этого Иванов также предложил открыть в России круглосуточные храмы, чтобы желающие могли посещать их в ночное время суток. По его мнению, такие храмы нужно организовать «в крупных городах, где есть чудотворные иконы и святыни». Он отметил, что эти места могут стать для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации в ночное время, «духовным убежищем».

Ранее настоятель храма в Калужской области порекомендовал href=»//www.gazeta.ru/social/news/2025/05/13/25769450.shtml»>порекомендовал дарить священникам яхты.

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